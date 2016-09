Serena Williams soepel door in New York

Binnen 68 minuten was de partij gedaan: 6-2 6-3. Williams speelt in de kwartfinale tegen de als vijfde geplaatste Roemeense Simona Halep.



Sjvedova (28) haalde dit jaar voor de eerste keer in haar loopbaan de vierde ronde van het US Open. Eerder deze zomer beleefde ze op Wimbledon met een plaats in de kwartfinales ook al een primeur. De nummer 52 van de wereldranglijst incasseerde maandag haar vijfde nederlaag op rij tegen Serena Williams, van wie ze nog nooit won.



Serena Williams (34) aast op haar zevende titel bij het US Open. Daarmee zou ze Chris Evert passeren als succesvolste profspeelster bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Dat zou tevens haar 23e grandslamtitel betekenen, waarmee ze Steffi Graf zou passeren als tennisster met de meeste majors op haar naam.



30ste overwinning

Williams boekte maandag haar 308e overwinning op een grandslamtoernooi. Daarmee is ze nu recordhouder, zowel bij de mannen als vrouwen. De Zwitser Roger Federer staat op 307 zeges. ,,Oh, wow, dat is mooi zeg", zei de grote titelfavoriet met een lach. ,,In New York is het allemaal voor mij begonnen. Het is magisch om steeds weer hier te zijn. Het klinkt bovendien goed zeg, 308 overwinningen."



Williams heeft in haar vier partijen slechts één breekpunt tegen gekregen en dat werkte ze nog weg ook. Langer dan 68 minuten stond de tennisdiva tijdens deze editie van het US Open nog niet op de baan.