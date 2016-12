Shiffrin opnieuw de beste op reuzenslalom

Rekik wederom in elftal van te­leur­stel­lin­gen van L'Equipe

14:07 Karim Rekik heeft in anderhalf jaar bij Olympique Marseille nog geen indruk kunnen maken op het Franse publiek. De 22-jarige verdediger uit Den Haag is door L'Equipe geselecteerd in het team van grootste teleurstellingen in de Ligue 1. Vorig jaar stond hij al in het team van grootste miskopen in de Franse competitie.