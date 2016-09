'Simpel: de bonden willen een nieuw gezicht'

U lacht er nu om maar als het allemaal onzin is, kan ik mij voorstellen dat u kwaad wordt van zulke verhalen. Het schaadt uw reputatie.

,,Tuurlijk ben ik op een bepaalde manier boos, maar het belangrijkste is dat de verhalen niet waar zijn. Dat maakt het makkelijker om ermee om te gaan. Ik kan mij moeilijk druk maken over mensen die leugens verspreiden. Zij zouden moeten worstelen met hun geweten."



Maar op basis waarvan kiezen de bonden wél voor u?

,,Ik kan zeggen dat het verkiezingsprogramma heel belangrijk is, maar dat is min of meer hetzelfde als het manifest van Van Praag. We weten wat er moet gebeuren. De bonden willen simpelweg iemand die geen uitmaakt van het establishment van het Europese voetbal. De oude garde heeft jarenlang de kans gehad."



Eén van de belangrijke punten in Van Praags programma is 'transparantie'. Hij wil werken met een open agenda en bijvoorbeeld zijn salaris delen met de rest van de wereld. Bent u daartoe bereid?

,,Daar heb ik geen problemen mee. Maar wat qua transparantie voor mij het belangrijkste is: een limiet stellen aan de termijnen van de UEFA-bestuurders. Als we die limiet invoeren, wordt het lastig iets te verbergen. Na 2 of 3 termijnen - dat bespreek ik nog met de bonden - moet je immers vertrekken. Het is belangrijk om dat zo snel mogelijk door te voeren. Dat kan wat mij betreft op het volgende congres al."