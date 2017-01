Simulatie is een must, de Formule 1 kan niet zonder

Van Brabant naar het heilige asfalt van Interlagos. In een loods op een industrieterrein in Rijen is het slechts een paar muisklikken werk. Het Braziliaanse circuit en bijna alle andere bekende raceparkoersen, Atze Kerkhof tovert ze in een mum van tijd tevoorschijn op een zeven meter breed projectiescherm.



Liggend in een racebolide zonder wielen scheurt Kerkhof even later virtueel over het hobbelige circuit, waar Max Verstappen drie maanden terug met een inhaalshow in de regen de wereld verbaasde. Raakt Kerkhof een kerbstone, dan trilt zijn cabine mee. Spint hij, dan tolt zijn stuur. En moet er worden geremd, dan moet Kerkhof met zijn linkerbeen enorme kracht op het pedaal zetten.



Een vernuftige creatie van virtueel realisme is het. En zeker geen potje 'Mario Kart', merkt uw verslaggever als hij ook even in de cabine mag kruipen. Na anderhalf rondje stapt hij gedesillusioneerd uit. Met zweetdruppels op het voorhoofd en een tikje misselijk.



Niet zo gek. Zelfs Michael Schumacher schijnt dikwijls kotsmisselijk te zijn geworden in een simulator. En zelfs drievoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton (32) is er bepaald geen fan van.



De jongste generatie coureurs, zoals Max Verstappen (19), zweert echter bij de simulator. Ook deze winter brengt de Nederlandse F1-sensatie weer uren door in de Red Bull-simulator in Engeland en achter zijn gepersonaliseerde simulatieset thuis voor het nodige huiswerk, zodat hij de circuits straks kan dromen.



Vele uren 'simmen' hebben meegeholpen aan zijn stormachtige ontwikkeling. Amper 16 jaar was Verstappen, toen hij voor zijn Formule 3-debuut stond bij Van Amersfoort Racing. ,,Hij moest toen meteen presteren op bijvoorbeeld stratencircuits als Pau en de Norisring, want tijd word je in die klasse niet gegund'', weet Kerkhof, die Verstappen destijds hielp met trainingen in de simulator. ,,Tot de laatste duizendste van een seconde hebben we toen onze rijstijlen op die circuits uitgemolken. En met succes, want in de eerste vrije trainingen reed hij meteen top-2.''



Een soortgelijke route doorliep vorig jaar de 16-jarige Richard Verschoor, die met financiële ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie in Rijen is 'uitgeknepen en gefinetuned'. Na zijn sterke Formule 4-debuut op het circuit van Sotsji, waar hij virtueel al honderden keren overheen was geracet, werd Verschoor vorig jaar direct gecontracteerd voor het juniorenprogramma van Red Bull Racing.