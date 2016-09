'Singapore biedt de beste kans op succes'

,,Het is met geen andere race te vergelijken'', vertelt Max Verstappen, gezeten aan een hippe tuinmeubelenset, terwijl de avond valt over het Marina Bay Street Circuit van Singapore. ,,Het is een race op zich'', zegt hij over de nachtwedstrijd in de Aziatische stadstaat.



In tegenstelling tot de Europese races, waar de persgesprekjes in de middag worden gehouden, is het al donker als Verstappen rond half acht 's avonds aanschuift bij de media, maar dat betekent niet dat het ook koeler is. ,,De hitte, het zweten en de weinige rustmomenten tijdens een ronde'', zo somt Verstappen de elementen op die op van Singapore 'absoluut de zwaarste race op de kalender' maken.



Zwaar, maar interessant. ,,Want het circuit is leuk en het helpt als je een goede auto hebt." En die denkt Red Bull het komend weekeinde te hebben. Op het bochtige, voor Formule 1-begrippen trage circuit zijn de aerodynamica en mechanische grip volgens Verstappen sterke punten die tellen, op de baan met de meeste bochten (23) van alle circuits: ,,Er zijn hier veel plekken waar je tijd kunt winnen.''



Verstappen, die over twee weken 19 wordt, bewees dat vorig jaar al, toen nog voor Toro Rosso, met een geweldige inhaalrace. ,,Anderhalve ronde achterliggen en terugkomen naar de achtste plek: daar was ik natuurlijk super blij mee."