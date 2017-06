Sneijder heeft toplichaam... Voor een café-elftal

Na de rust mag Wesley Sneijder invallen. De stand is 4-0, nog 20 minuten te gaan. Het is zijn 130ste interland en Sneijder evenaart daarmee oud-doelman Edwin van der Sar. Er is veel over te doen. Analyticus Wim Kieft heeft in De Telegraaf gezegd: 'De manier waarop Wesley Sneijder Nederlands recordinternational gaat worden, wringt bij mij. Zeker als ik zie hoe grappig iedereen dit idee vindt en iedereen bij Oranje daaraan meewerkt, hoewel Wesley lang niet meer de Wesley is die hij was. Zo'n rol zal ook niet meer weggelegd zijn voor hem.' Keurig netjes verwoord. Kieft spreekt uit wat veel (oud-)voetballers denken. Voor Kieft geen gunfactor dus. Sneijder reageert op zijn Sneijders, als een straatvechter. Mensen die dat zeggen neemt hij niet serieus, die mensen zijn jaloers en het sterkt hem alleen maar om nog langer door te gaan.

Later (maar eerder dan Wesley Sneijder denkt) zal oud-international Wesley Sneijder voetballers beoordelen voor de NOS, FOX of Ziggo. Dat zal hij vast goed doen: hij is een character en durft scherpe dingen te zeggen. Tegen die tijd heeft Sneijder de status van recordinternational, want Dick Advocaat gunt hem vrijdag die 131ste interland. Ik houd het op 20 minuten tegen Luxemburg. Voor analyticus Kenneth Perez geldt nu de gunfactor in het kwadraat. Hij zegt na Nederland-Ivoorkust: ,,Sneijder moet in de basis beginnen, hangend links.''



We kijken ver voorbij Luxemburg-Nederland. In het jaar 2034 moet analyticus Sneijder zich uitspreken over Matthijs de Ligt, die op het punt staat zijn 132ste interland te spelen. Daarmee zal hij Sneijder passeren. Raar. Er zit sleet op De Ligt, die zijn imposante interlandloopbaan even desastreus zal beëindigen als hij hem begon. Het zou beter zijn als bondscoach Frank de Boer de traag geworden verdediger niet zou selecteren, maar uit respect mag De Ligt een paar minuten invallen.



Wat zegt analyticus Wesley Sneijder in 2034? Hij ziet net als iedereen dat het beste eraf is. De Ligt is ietsje te dik, te langzaam, niet meer zo wendbaar, zijn afstandspoeier mist scherpte en kracht. Hoe simpel kan het zijn. Kieft heeft gelijk. De gunfactor telt niet op het allerhoogste niveau. Was Sneijder zo fit en scherp als de superprofessionele Robben, ja, dan had hij die paar interlands mee mogen doen.



Want Sneijder, laat ik het respectvol houden: hij heeft een toplichaam en een topconditie. Voor een café-elftal. Hem nu laten spelen in Oranje is heel sympathiek, maar een heel slecht signaal nu er fitheid en een wonder nodig zijn om het WK te halen.