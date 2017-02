Snowboardster Dekker strandt in achtste finales

Oranje kan niet opnieuw stunten in Fed Cup

13:24 De Nederlandse tennissters hebben hun stunt van vorig jaar in de Fed Cup dit jaar niet kunnen herhalen. Michaëlla Krajicek verloor vandaag van Arina Sabalenka (7-6 6-4) waardoor Oranje in Minsk in de eerste ronde met 3-1 ten onder ging tegen Wit-Rusland. Eerder op de dag had Kiki Bertens het niet gered tegen Aliaksandra Sasnovitsj. Oranje bereikte vorig jaar nog de halve finales, waarin Frankrijk net te sterk was.