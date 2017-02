Soufiane Touzani biedt bal, liefde en aandacht

Hij was in veel opzichten een trendsetter, dat hielp ook. Toen Touzani in 2002 alleen nog in Bloemhof bekend was, als ongekroonde koning van de straat, kwam een vriend thuis met een digitale camera. ,,Dat was toen nog iets revolutionairs. Je kon er alleen heel korte filmpjes mee maken, de geheugenkaart was heel beperkt. Maar die jongen zei: kom, we gaan je trucjes filmen. Zetten we dat op internet. Ik had geen flauw idee.''



Youtube bestond nog niet, maar het filmpje werd een wereldhit. Touzani laat zijn mooiste, weergaloze trucs zien. Er is een opzwepend nummertje van DJ Mummy onder gemonteerd, dat begint met een quote van Tony Montana uit de film Scarface: ,,You fuck with me - You fuck with the best.''