Spelers als Botteghin en Jones heb je graag in je team

Die supporters van PSV feliciteerden me na afloop en zo kan het dus ook. Ik heb me donderdag zo geërgerd aan de mensen die in de Kuip Zlatan Ibrahimovic een 'kankerjood' noemen. Niet te filmen zoiets. Zlatan is een grote speler, een winnaar. Die hoor je met respect te behandelen. Nee, de overwinning van Feyenoord tegen Manchester United heeft me niet verrast. Dat elftal draaide al niet goed en als een coach dan ook nog een paar van zijn beste spelers niet opstelt, weet je dat het mis kan aangaan. Schitterend dat die arrogantie is afgestraft. De overwinning van Feyenoord tegen PSV, gisteren, was ook niet onverdiend. Dat Luuk de Jong direct na afloop wat anders beweerde, zegt me niets. Ik snap niet waarop hij dat baseert. Soms lijkt het alsof spelers een andere wedstrijd hebben gespeeld dan wij hebben gezien. Luuk de Jong speelde niet goed, liep de hele wedstrijd te zaniken en om geel te vragen. Ga voetballen, man!

Als De Jong goed om zich heen had gekeken dan had hij kunnen zien dat Feyenoord de eerste twintig minuten onrustig speelde, en onzorgvuldig, maar daarna steeds beter in de wedstrijd kwam. Als het niet zo vaak bij een uitbraak de bal knullig had verspeeld, had het veel meer kansen kunnen krijgen. Bovendien durfden de centrale verdedigers in de eerste helft nog niet door te dekken op de opkomende Jetro Willems, waardoor een aanvaller als Berghuis zich drie slagen in de rondte moest lopen om hem af te stoppen. In de tweede helft ging dat beter, met een hoofdrol voor Eric Botteghin. Vorige week zei hij in deze krant dat hij zich in de spitsen van Manchester United ging vastbijten. Nou, dat heeft hij gedaan. En gisteren deed hij dat ook in de duels met Luuk de Jong. Botteghin benut zijn kwaliteiten als verdediger. Hij port in je rug, zit overal tussen met die lange stengels van 'm. Hij irriteert en schuwt het duel nooit.

Het is heerlijk zulke spelers in je team te hebben. Feyenoord-keeper Brad Jones is er ook zo een. Keer op keer ging hij gisteren in de lucht het duel aan en dat gaf andere verdedigers vertrouwen én de kans een andere positie te kiezen. Bovendien straalt hij rust uit.



Iedereen had het gisteren over die gemiste kans van spits Jørgensen. Hij wachtte te lang met schieten, maar zijn medespelers hadden hem ook best kunnen waarschuwen dat er een speler in zijn rug liep. Ik vind hem goed spelen. Hij wint heel veel duels. Hij loopt vaak snel weg, de hoeken in. Rechts, links. Hij levert veel arbeid, legt de ballen terug. In het centrum was hij gisteren in bijna alle kopduels zijn tegenstanders de baas.



In Jørgensen zit dat onverzettelijke dat Feyenoord nu zo kenmerkt.