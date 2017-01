Spelers AZ plagen Boadu (15) met kinderstoel

Vuelta naar Utrecht is bijna rond

6:53 De kans is groot dat de wielerronde van Spanje in 2020 in Utrecht start. De start van 2019, waar Utrecht eerst op aasde, is al vergeven. Omdat de directie van de Vuelta benadrukte dat het beter is om de pijlen op 2020 te richten, gaat de organisatie er hier van uit dat de toewijzing een kwestie van tijd is.