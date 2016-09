Sport van vandaag: drukke dag voor Max, koninginnenrit in de Vuelta

Alle Nederlandse deelnemers in het enkelspel van de US Open zijn al naar huis, maar in het dubbelspel zijn er nog twee troeven actief. Michaella Krajicek en Jean-Julien Rojer komen allebei al vroeg de baan op in New York.



Krajicek speelt met haar dubbelpartner Heather Watson om 11 uur lokale tijd (het is dan 17.00 uur in Nederland) de tweederondepartij tegen het Amerikaans-Japanse duo Gibbs/Hibino. Om dezelfde tijd spelen de als vijfde geplaatste Rojer en Horia Tecau (Roe) tegen Mate Pavic (Kro) en Michael Venus (NZl).



In het enkelspel is het toernooi toe aan dag 2 van de derde ronde. Andy Murray, Serena Williams, Stan Wawrinka, Juan-Martin del Potro, Simona Halep en Kei Nishikori komen onder andere in actie.