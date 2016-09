Sport van vandaag: GP van Singapore, EK Honkbal en veel voetbal

Formule 1

Max Verstappen start vandaag vanaf de vierde positie in de Grand Prix van Singapore , de vijftiende race in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull dankt die startplek aan zijn vierde tijd in de kwalificatierace van gisteren. Podiumkansen voor Verstappen dus vanaf 14.00 uur.

Eredivisie

Vandaag komende de clubs die deze week Europees hebben gespeeld in actie. Kan Feyenoord het droomresultaat in de Europa League een vervolg geven met een goed resultaat tegen PSV? Mis niets met de liveblogs van de duels. Heracles - Ajax PEC - AZ PSV - Feyenoord Sparta - NEC

Buitenlands voetbal

De bal rolt dit weekend natuurlijk in alle Europese competities. Vandaag volgen we de kraker Internazionale-Juventus op de voet in een liveblog. De wedstrijd begint op 18.00 uur. Frank de Boer haalde met Inter slechts vier punten uit de eerste drie competitiewedstrijden. Hij moet dus presteren tegen Juve da na drie speelronden bovenaan staat in de Serie A.



Een overzicht van de overige duels in de grote buitenlandse competities:

Engeland

Watford - Manchester United

Southampton - Swansea

Crystal Palace - Stoke City

Tottenham - Sunderland



Spanje

Osasuna - Celta

Villareal - Real Sociedad

Ath. Bilbao - Valencia

Espanyol - Real Madrid



Duitsland

Augsburg - Mainz 05

Hertha BSC - Schalke 04



Italië

Udinese -Chievo

Sassuola - Genoa

Torino - Empoli

Fiorentina - Roma

Crotone - Palermo

Cagliari - Atalanta