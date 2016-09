Sport van vandaag: UEFA-verkiezingen en Champions League

Verkiezingen voorzitterschap UEFA

Michael van Praag hoort vandaag in Athene of hij de nieuwe voorzitter van de UEFA wordt. Hij neemt het tijdens de verkiezingen voor een opvolger van de afgezette Michel Platini op tegen Aleksander Ceferin.



De Sloveen lijkt torenhoog favoriet maar Van Praag bestrijdt dat. De preses van de KNVB gelooft in zijn kansen en zegt aanwijzingen te hebben dat hij veel steun geniet. De 68-jarige Amsterdammer wil van de UEFA een eerlijke en transparante bond maken.



Alle 55 lidstaten van de UEFA mogen één stem uitbrengen. Kosovo is dus net zo machtig als Duitsland. Tijdens de eerste stemmingsronde volstaan 28 stemmen voor winst. Bij een gelijke stand volgt een tweede en eventueel derde stemronde. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, dan moet het lot bepalen wie de afgezette Platini opvolgt. De verkiezing begint om 10.00 uur.

Logo AD Volledig scherm Michael van Praag. © ANP

EK wielrennen van start

Het EK wielrennen op de weg gaat vandaag van start in het Franse Plumelec. Het EK zou eerst worden gehouden in Nice, maar dat ging vanwege de aanslagen op 14 juli niet door. Het EK begint vandaag met een tijdrit bij de beloften. De vrouwen fietsen 13 kilometer, de mannen 25 kilometer. Komende zondag is de wegwedstrijd bij de elitemannen, over een afstand van 263 kilometer.

Champions League

Het Champions League-circus, dat gisteravond van start ging, draait vanavond weer vrolijk verder. Er zijn vanavond liefst negen wedstrijden, aangezien de wedstrijd tussen Manchester City - Borussia Mönchengladbach gisteravond werd afgelast vanwege extreme regenval. Het veld zou vanavond wel goed bespaalbaar moeten zijn.



Verder neemt Tottenham Hotspur het op Wembley op tegen AS Monaco, speelt Cristiano Ronaldo met Real Madrid tegen zijn eerste club Sporting Portugal en debuteert Leicester City in de Champions League met een uitwedstrijd bij Club Brugge. In groep H neemt Juventus het op tegen Sevilla, een herhaling van de Europa League-finale van 2014.

Logo AD Volledig scherm Manchester, dinsdagavond. © EPA

Basketballers tegen Denemarken

De Nederlandse basketbalploeg neemt het vanavond in de Vijf Meihal in Leiden op tegen Denemarken. De wedstrijd is in het kader van kwalificatie voor het EK basketbal, dat volgend jaar wordt gehouden. Nederland staat na vier van de zes duels bovenaan in de poule, met naast Denemarken ook Duitsland en Oostenrijk. Het laatste kwalificatieduel speelt Nederland komende zaterdag thuis tegen Duitsland.