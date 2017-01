Sport vandaag: FA Cup, EK in Thialf en Zesdaagse

Gerard de Rooy snelste in vierde etappe Dakar

0:09 Gerard de Rooy heeft vandaag zijn eerste dagsucces behaald in de Dakar Rally. De Nederlandse titelverdediger was in de vierde etappe naar Tupiza in Bolivia bij de trucks net wat sneller dan de Rus Ajrat Mardejev, die de Dakar Rally in 2015 won.