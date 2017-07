Sport Vandaag: Oranje Leeuwinnen in actie en FC Utrecht tegen Valletta

De Bakker na stunt tegen Haase ook langs Bellotti

19 juli Thiemo de Bakker heeft vandaag bij het challengertoernooi in Scheveningen zijn stunt tegen Robin Haase een passend vervolg gegeven. De 28-jarige tennisser versloeg in de tweede ronde de Italiaan Riccardo Bellotti na 2 uur en 16 minuten in drie sets: 6-4 6-7 (11) 6-2.