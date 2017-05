Sport Vandaag: Play-offs eredivisie, Coppa Italia en Bertens

Sagan wint sprint in derde etappe Ronde van Californië

2:30 De derde etappe in de Ronde van Californië is dinsdag prooi geworden voor de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan. Hij wist in de sprint de Duitser Rick Zabel en de Italiaanse wielrenner Simone Consonni voor te blijven, die op de tweede en derde plaats eindigden.