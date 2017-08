Sport vandaag: Schippers in finale 200m, kwartfinale Haase in Montreal

Luiten schiet met hole-in-one weinig op

Golfer Joost Luiten heeft de openingsronde van het US PGA Championship in Charlotte ondanks een hole-in-one met een plek in de achterhoede afgesloten. De Nederlander ging rond in 76 slagen, 5 boven par. Dat leverde hem niet meer dan de 95ste plaats op.