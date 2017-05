Sport Vandaag: Tijdrit in Giro, Bertens in Rome

'Trainer Favre akkoord met Dortmund'

15 mei Borussia Dortmund is op grote lijnen akkoord met trainer Lucien Favre, weet Bild te melden. De Zwitserse coach van Olympique Nice is volgens de Duitse krant de topkandidaat om Thomas Tuchel te vervangen en gaat in Dortmund een contract voor een jaar met een optie op nog een jaar tekenen.