Sport Vandaag: Voorronde Champions League, Dumoulin in Surhuisterveen

Cassano beëindigt bizarre soap en zwaait alsnog af

24 juli Voetballer Antonio Cassano is dan toch definitief gestopt. De 39-voudig Italiaans international houdt de gemoederen in zijn land al ruim een week bezig, sinds hij vorige week dinsdag aankondigde te stoppen, om enkele uren later weer op dat besluit terug te komen. Amper een week eerder had Cassano een contract voor een seizoen getekend bij Hellas Verona.