Sport vandaag: WK atletiek, BinckBank Tour en hockeyinterland Duitsland-Nederland

Nederlandse atleet Nageeye in Kenia ontsnapt aan blikseminslag

0:41 Marathonloper Abdi Nageeye is wellicht ontsnapt aan een levensgevaarlijke blikseminslag. De Nederlandse atleet liet via Facebook weten hoe hij tijdens een hardlooptraining in Kenia, waar hij zich voorbereidt op de marathon van Amsterdam, een shock kreeg bij een blikseminslag.