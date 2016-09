Springpaardenfonds koopt Zenith terug bij eigen veiling

,,De directie stelt vast dat de verwachte waarde van dit paard, zoals vooraf was vastgesteld door experts, niet in overeenstemming was met de uitgebrachte biedingen," aldus SFN in een verklaring. De directie gaat proberen via onderhandse verkoop wel het beoogde bedrag voor Zenith binnen te krijgen.



Springruiter Jeroen Dubbeldam is met Zenith regerend wereld- en Europees kampioen. Hij haalde in Rio net niet de olympische barrage, omdat hij in een rit zonder springfouten de tijd met een fractie van een seconde overschreed. De combinatie werd zevende. Dubbeldam en Zenith vormen sinds 2011 een duo. De ruiter zelf werd al wel eens olympisch kampioen, in 2000 (Sydney), met de legendarische schimmel De Sjiem.



Al ver voor de Spelen van Rio was afgesproken dat Zenith na dat evenement verkocht zou worden. De aandeelhouders van SFN hadden ervoor gezorgd dat het paard veel langer dan gebruikelijk voor de Nederlandse sport kon worden behouden.