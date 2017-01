Stadion Maracanã al ernstig in verval

Sinds de laatste wedstrijd, een liefdadigheidsduel georganiseerd door de Braziliaanse legende Zico op 28 december, is er niet meer schoongemaakt. Zo zijn op diverse plaatsen in het stadion etensresten en glaswerk achtergebleven, blijkt uit een reportage in de Braziliaanse krant O Globo. Het veld, in oktober nog opnieuw gelegd door een van de bespelers Flamengo, wordt evenmin onderhouden, nu het bedrijf dat verantwoordelijk is niet weet wie de opdrachtgever is: de exploitant, de staat Rio of nog het comité Rio 2016.



Een van de oorzaken van de huidige situatie is de onduidelijkheid over wie het Maracanã de komende jaren gaat exploiteren. Odebrecht wil van de licentie af vanwege ernstige financiële problemen, maar de onderhandelingen tussen de deelstaat Rio en nieuwe kandidaten vlotten niet erg.



De vaste bespelers Flamengo en Fluminense hebben daarom al besloten dit jaar hun thuiswedstrijden elders af te werken.