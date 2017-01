Stam wacht heldenontvangst op Old Trafford

Reading, waarbij landgenoten Roy Beerens, Joey van den Berg en Danzell Gravenberch onder contract staan, moet als het aan de achterban van Manchester United ligt, slechts een halteplaats zijn voor Stam. Aan hem is de taak om een vloek van de sterrenelftallen van Ferguson te doorbreken. Geen van hen slaagde er tot nu toe in uit te groeien tot een toptrainer. Van Ryan Giggs tot Gary Neville. Van Steve Bruce tot Ole Gunnar Solskjaer.



Stam, die in zijn periode in Italië nog tegen Zlatan Ibrahimovic speelde, barst van de ambitie, maar hield zich gisteren bewust op de vlakte over een toekomstige rol bij Manchester United. Hij bleef nederig en liet doorschemeren zich niet geheel bewust te zijn van zijn populariteit op Old Trafford. ,,Ik reken helemaal nergens op", vertelde hij. ,,Al zou een warm welkom leuk zijn. Ik heb daar een geweldige tijd gehad."



Zijn ervaring werpt Stam zeker in de strijd. Voor koudwatervrees bij een optreden in het Theatre of Dreams laat hij geen ruimte. ,,Voor een voetballer bestaat er niets mooiers dan spelen in zo'n atmosfeer. Het is een ideale kans om jezelf te laten zien." Dat geldt zeker voor hem, als verloren zoon op bekend terrein.