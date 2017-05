Stoelriemen vast, want drama verzekerd op slotdag

Ook daarom wordt morgen bovenal de Dag van Feyenoord, die andere klassieke Nederlandse topclub. Nóg een club die snakt naar verlossing, maar vanuit een heel ander perspectief, en met een heel ander soort emoties. Sinds afgelopen zondag op Woudestein is alles anders. De blijde verwachting is plots veranderd in zeurende buikpijn.



De landstitel is in Rotterdam-Zuid voor even geen langverwachte prijs meer, het is eerder een obsessie, een schatkist zo loeiend zwaar geworden, dat de deksel klem is komen te zitten. Heel de stad helpt mee het ding open te duwen, maar je moet er niet aan denken dat iedereen straks zijn vingers ertussen krijgt.



Zondag 14 mei 2017, de Kuip. Olympiaplein, Rotterdam. Je hoeft hier maar even uit het raam te gaan staren, het groene Franse landschap in, of je hoofd stroomt vol met gedachten en scenario's. Het is niet moeilijk om je de Kuip voor te stellen om 14.29 uur, met de spelers op het veld tegen Heracles. Het stadion zal brullen zoals het nooit eerder heeft gedaan. Het 'Hand in Hand' zal snikkend worden meegezongen door 48.000 mensen.



Donderdagavond ging de gemeente Rotterdam akkoord met de plannen rond Feyenoord City, het nieuw te bouwen miljoenenstadion aan de Maas. Het is nóg zo'n extra dimensie. De Kuip zal ontbranden in de wetenschap dat het beroemdste en meest intens beminde stadion van Nederland aan zijn definitieve afscheidsronde is begonnen. Het staal van Leendert van der Vlugt zal zuchten. Piepen. Kraken. Deinen. Hunkeren.