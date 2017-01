Stop met dat getwitter, Marco!

De sjoelfetisj van Van Basten is een zeldzaam hoogtepunt bij een verder nogal ontluisterende ­ervaring. Want Marco van Basten de twitteraar is alles wat je nooit had willen zien. Het is de Marco van Basten die je nooit had willen kennen. Die praat zoals je hem nooit hoorde praten, in typisch pr-mannetjes-Engels. Iedereen is 'a true legend'. Alles is 'a party'. Alles voor 'the future of the game'. Ontvolg hem, kortom, voor het te laat is. Laat je niet misleiden door de fraaie profielfoto, sierlijk aan de bal in het shirt van AC Milan. De Twitter-Van Basten is geen voetballer namelijk, maar een clichés brakende trekpop van de FIFA, die praat in uitgekookte, zaad­dodende marketingzinnetjes.