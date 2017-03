Straks krijgen we nog rellen op het Mediapark

Je zou ze bijna vergeten, maar eerst had je de achterlijnscheidsrechters. U weet wel, die jongens die negentig minuten compleet voor joker staan, schuin achter het doel, zonder fluit en zonder vlag, als een stel stadsbrigadiers op zondagochtend. Je kunt er donder op zeggen: heb je ze eindelijk een keertje nodig, hebben ze poep in hun ogen. Daarna was er doellijntechnologie, heel soms althans, want dat kost een paar tonnetjes per discutabel moment. De videoscheidsrechter is gelukkig een stuk goedkoper en completer, maar we hebben het gezien de laatste weken. Ook die is niet onfeilbaar. Prima hoor, die afgekeurde goal bij AZ-Cambuur. Maar waarom mocht Tim Krul een halve meter van zijn lijn komen bij de beslissende strafschop van Martijn Barto? Stond de videoscheidsrechter toen eventjes bij de koffieautomaat? Of ging dat nét even te ver, zelfs veilig op kantoor in Hilversum: twee keer rigoureus ingrijpen in één wedstrijd?

Dat is misschien wel het beste nieuws aan alle veranderingen: tot minder discussie en gedoe gaat het gelukkig niet leiden. Integendeel, er is nog nooit zo oeverloos over scheidsrechters geouwehoerd als in de laatste paar weken, en in geheel nieuwe dimensies bovendien. Bal over de lijn. Misschien over de lijn. In het ene stadion wel een goal, in het andere niet. Wel een videoscheids. Geen videoscheids. Minimale technologische afwijking. Geen minimale technologische afwijking.

Bij Sparta-Feyenoord was het maar goed dat de videoscheids en de doellijntechnologie niet allebei aanwezig waren, want ze hadden elkaar woedend de tent uit gevochten. Ook mooi: de eeuwige rancune bij al die oud-scheidsrechters, die nog steeds rollebollend over straat gaan, want de ene vindt een videoscheids maar niks, en de andere weer wel, en de derde is daar boos over.



De technologie heeft ons bovendien een prachtig, geheel nieuw soort gebarentaal opgeleverd. Het lijkt wel Hints van de KRO. Bas Nijhuis met dat triomfantelijke horlogegebaar in de Kuip, hoog boven het hoofd, het is nu al voetbalgeschiedenis.



Ook mooi: Fons Groenendijk die boos een televisiescherm uitbeeldt, uit protest tegen een niet gekregen strafschop, maar óók uit protest tegen de videoscheidsrechter, of beter: tegen diens afwezigheid. Een tijdje geleden werd de videoscheidsrechter in Zwolle al belaagd door boze supporters, en het wachten is nu op voetbalrellen op het Mediapark in Hilversum, waar een woedende menigte jacht zal maken op de videoscheidsrechter, te herkennen aan zijn witte overhemd en zijn headset.



Het argument tégen technologische hulpmiddelen was vaak dat het 'de charme' van het voetbal in gevaar zou brengen, maar we mogen ondertussen wel constateren dat het onzin is. Voetbal zal altijd kroegpraat blijven. Recht en onrecht zijn vloeibaar, er blijft genoeg te protesteren over, en zelfs wanneer het recht zogenaamd zegeviert, valt er altijd nog wel iets te betwisten.

Leve de techniek.