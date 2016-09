Strootman: Ik kan het blijven herhalen, maar het gaat om dinsdag

Waarom gaat dat dinsdag tegen Zweden dan opeens wél goed?

,,Hoe we dit gaan oplossen voor dinsdag, dat bespreken we met de bondscoach. Of anders: de bondscoach bespreekt dat met ons. Het gaat om dinsdag, ik kan het wel blijven herhalen, maar het is gewoon zo.''



Als positief punt kunnen jullie wijzen naar de start van de wedstrijd. Was dat het Oranje dat jullie willen zien?

,,In balbezit waren de eerste twintig minuten zeker waar wij naartoe willen, maar verdedigend niet, hoor. Door één tegenaanval laten we ons weer uit ons spel halen. Maar misschien komt er door zo'n moment onzekerheid in de ploeg. We staan na de drie oefenwedstrijden tegen Ierland, Polen en Oostenrijk weer met beide benen op de grond. Als dat al niet het geval was. Het was echt niet Nederlands elftal-waardig.''



Een overwinning had de onrust rond de KNVB een beetje naar de achtergrond kunnen duwen.

,,Dat was ook de insteek. We begonnen volgens mij ook op die manier aan het duel. Alleen moet Oranje dat niet twintig minuten doen, maar een volledige wedstrijd. Waar het aan ligt, is lastig te zeggen. We kunnen overal over praten, maar dit doen de spelers op het veld en niet de KNVB. Al die randzaken zijn voor ons geen issue of excuus. De spelers op het veld moeten het nu doen. De tijd van praten is ook wel een beetje voorbij. Wij moeten het dinsdag in Zweden gewoon laten zien.''



Gaat het in Solna dan eindelijk gebeuren?

,,Ja, het gaat gebeuren.''