Stuhec klasse apart op de afdaling

Snowboardster Dekker strandt in achtste finales

12:03 Snowboardster Michelle Dekker is vandaag op het olympische testevent in Pyeongchang niet verder gekomen dan de achtste finales op de parallelreuzenslalom. De Nederlandse verloor van de Russische Alena Zavarzina, die even later ook het goud opeiste. Dekker had in de kwalificaties de zestiende tijd neergezet, waardoor ze meteen de snelste vrouw trof.