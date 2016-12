Sunday Oliseh nieuwe trainer van Fortuna Sittard

Sunday Oliseh (42) is de nieuwe hoofdtrainer van Fortuna Sittard. De voormalig Nigeriaans international ondertekent binnenkort een contract voor 1.5 jaar (met een optie voor nog een seizoen) bij de Limburgse club. Oliseh was tot begin 2016 bondscoach van het Nigeriaanse elftal. Oliseh staat op 2 januari voor het eerst op het trainingsveld van Fortuna.

Isitan Gün, aandeelhouder van Fortuna, is blij dat Oliseh naar de Sittardse club komt. ,,Met Sunday kiest Fortuna voor een trainer die jong en ambitieus is, visie heeft en waar spelers tegenop kijken. We zochten iemand die aantrekkelijk voetbal combineert met de pure wil om te winnen. In Sunday denken we deze trainer gevonden te hebben. De afgelopen dagen heeft hij alle wedstrijden van Fortuna alvast bekeken, zodat Sunday op 2 januari goed voorbereid aan zijn werk begint. "

Als voetballer speelde de in België woonachtige Oliseh voor grote clubs. In Nederland is hij vooral bekend door zijn tijd bij Ajax. De verdedigende middenvelder speelde van medio 1997 tot halverwege 1999 voor de Amsterdammers, waarmee hij eenmaal kampioen werd en tweemaal de KNVB-beker won. Via Ajax kwam Oliseh bij de Italiaanse grootmacht Juventus terecht. De Duitse topclub Borussia Dortmund haalde hem in 1999 terug naar de Bundesliga, waar hij eerder furore had gemaakt bij 1. FC Köln. Met Dortmund werd hij kampioen en reikte Oliseh tot de finale van de UEFA Cup. Daarin verloor zijn ploeg van Feyenoord. Na periodes bij VfL Bochum en het Belgische Racing Genk zette Oliseh in 2006 op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière.

In zijn geboorteland Nigeria is Oliseh een icoon. Hij speelde 54 interlands en was present op de WK's van 1994 en 1998. Oliseh scoorde in het groepsduel met Spanje tijdens zijn laatste WK het winnende doelpunt. Met Nigeria won hij eenmaal de Afrika Cup. Ook veroverde Oliseh Olympisch goud in 1996.

Sunday Oliseh als speler van Ajax in een onderonsje met Mario Melchiot. Na zijn voetballoopbaan werkte Oliseh als technisch directeur van de Belgische eersteklasser Eupen en als trainer van Verviers. Van juli 2015 tot februari 2016 was hij bondscoach van Nigeria. Daar stapte hij op nadat er volgens Oliseh verschillende afspraken waren geschonden door de Nigeriaanse voetbalbond.