Taylor loert op revanche

De dominantie van zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor werd ooit schitterend verwoord door commentator Sid Waddel: ,,Phil verslaan is als een suikerspin eten in een windtunnel." Het was een van de fraaie uitspraken van de in 2012 overleden Voice of darts, naar wie de WK-trofee is vernoemd.



Zo moeilijk als Taylor in zijn bes­te jaren te verslaan was, is hij al een tijdje niet meer. Bovenop de apenrots van het darts staat nu Michael van Gerwen, en met zijn twee opeenvolgende WK-zeges heeft ook Gary Anderson hem ingehaald. Die nieuwe status blijft wennen voor de 56-jarige man uit Stoke-on-Trent die het vanavond in de tweede ronde tegen Kevin Painter opneemt. Taylor spreekt de wijziging niet tegen, maar zich er volledig bij neerleggen doet hij ook niet.



Vorige week, na zijn eerste ronde, koos hij voor de aanval. Het ging in de media, vond hij, wel erg veel over Van Gerwen. ,,Wat ik jullie nu ga zeggen, is geen bullshit.'' En daarna: ,,Ik doe iets nieuws, waardoor ik een grote kans heb om dit toernooi te winnen, maar ik vertel jullie niet wat het is. Zet het maar op de voorpagina, jongens.''



Met die gevulde voorpagina's viel het de volgende dag wel mee. De verslaggevers die hem al jaren volgen, weten dat Taylor zijn streken niet is verloren en dat dit zomaar een van zijn vele trucjes kan zijn. Ze laten zich niet zomaar meer voor het karretje spannen van de dartsgrootheid, die in 2013 zijn voorlopig laatste wereldtitel pakte.