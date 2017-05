Ten Dam: Ik heb het ergens toch goed gedaan

Geniet je?

Ten Dam: ,,Zeker. Het is bijna jammer dat ik niet vaker de Giro heb gereden. De enige keer is het jaar dat we wonnen met Dennis Mentsjov. Het is heel chill, minder hectisch dan de Tour. Maar nou moet ik eerlijk zeggen dat ik van druk altijd wel groei. Met de Tour zocht ik dat natuurlijk ook op. Daar rijd je echt in het oog van de storm. Dat is dit jaar in de Giro voor Nederland ook. Ik vermaak me hartstikke goed en ik heb weer goede benen.''



Dat is een understatement. Wanneer was de laatste keer dat je zo goed was?

,,Toen ik bij de eerste tien reed in de Tour van 2014. Dat allerbeste niveau haal ik niet, dat kan ik op mijn 36ste ook niet verwachten, maar ik zit er niet ver vanaf.''



Dat is prettig na het uitvallen van Wilco Kelderman. Jij bent wegkapitein van de ploeg, maar zal je rol veranderen?

,,Met Wilco erbij hadden we een superploeg van het niveau Movi-star, nu een goede ploeg. Wilco is iemand die nog op kop rijdt als er maar zes man in het wiel zitten. Dus gaan er voor de hele ploeg dingen veranderen. Maar in 2009 met Mentsjov hadden we ook geen superploeg. Dat hebben we tactisch heel slim opgelost door af en toe mannen mee te sturen in de vroege ontsnapping in de bergen. Misschien moeten we dat nu ook doen.''

