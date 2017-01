Tennisster Schuurs met schrik vrij in Melbourne

In de Australische stad kwamen vrijdagochtend drie mensen om het leven doordat een automobilist opzettelijk op het publiek inreed. Zeker twintig mensen raakten gewond. ,,Ik ging met vriendinnen de stad in. We liepen rustig over straat en opeens hoorde ik geweerschoten. Ik zag dat mensen begonnen te rennen. Iedereen was in paniek", vertelt Schuurs tegen L1. De 23-jarige tennisster is op dit moment in Melbourne voor de Australian Open.



,,Het eerste café of restaurant zijn we in gevlucht", vertelt ze. ,,Het eerste wat in me opkwam was rennen of vluchten." Schuurs moest vervolgens de hele tijd in een gebouw schuilen. Pas toen de dader was opgepakt, mocht ze naar buiten. ,,Toen we naar buiten kwamen realiseerde ik pas wat ik had gezien had. Ik durfde niet meer te kijken. Het was echt verschrikkelijk."



De politie wist de auto te stoppen en loste schoten voordat tien agenten de dader uit zijn auto trokken. De verdachte is gearresteerd. De politie onderzoekt de achtergrond van het incident. Wel zou al duidelijk zijn dat het niet om een terreurdaad gaat. Volgens de politie houdt het incident verband met een steekpartij van de nacht ervoor. Delen van de stad, waar momenteel de Australian Open wordt gehouden, zijn afgezet. Het tennistoernooi ondervond geen hinder van alle commotie.



Schuurs werd woensdag in de eerste ronde van het dubbel uitgeschakeld. Met haar Tsjechische partner Renata Voracova was ze niet opgewassen tegen Danka Kovinic uit Montenegro en Laura Siegemund uit Duitsland. Na anderhalf uur spelen werd het 4-6, 5-7.