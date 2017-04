Terug naar de start van de gloriejaren onder Van Gaal

Gerard van der Lem kijkt in de holle ogen van Dennis Bergkamp. Diep weggevallen in zijn witte gezicht. Aanvoerder Danny Blind drukt op de jongenskamer van zijn ouderlijk huis aan de Amsterdamse James Rosskade de vers gewonnen UEFA Cup in Bergkamps handen. Ajax heeft net in een kolkend Olympisch Stadion Torino op 0-0 gehouden, na de 2-2 in Italië genoeg voor de winst. Maar Bergkamp, de beste speler van het toernooi, ligt met griep op bed. ,,Die arme jongen'', zegt Van der Lem (64) nu. ,,In alle euforie na de wedstrijd dachten we:­ we rijden gewoon langs Dennis. Die prijs kwam hem namelijk ook zo toe. Hop, paar trappen op naar zijn kamertje. Buiten zongen de spelers hem toe. Had hij toch die beker nog in zijn handen.''



De route langs Örebro, Rot-Weiss Erfurt, Osasuna, AA Gent en Genoa brengt Ajax via de dubbele finale tegen Torino naar glorie. Het debuutjaar van Louis van Gaal als trainer, die de naar Real Madrid vertrokken Leo Beenhakker opvolgde. Met Van der Lem als trouwe assistent van Van Gaal. ,,We draaiden helemaal niet in de competitie. Op de tribunes hingen spandoeken met de roep om Johan Cruijff als trainer. Spreekkoren ook. Irritant natuurlijk. We hadden het zwaar, maar die UEFA Cup veranderde alles. Het werd de start van de gloriejaren onder Van Gaal.''



Met Osasuna-uit als kantelpunt. In het Estadio El Sadar van Pamplona wint Ajax de eerste achtste finale met 0-1. Bergkamp scoort. De groep begrijpt Van Gaal, Van Gaal begrijpt de groep. ,,Ineens waren we echt een team'', zegt Stefan Pettersson (54), als Zweed toen de enige buitenlander in het basiselftal. ,,Toen we de UEFA Cup wonnen, was ik al een paar jaar bij Ajax. Maar ook daarvoor heb ik me geen moment een buitenstaander gevoeld.''



Pettersson maakt de prijsuitreiking in het Olympisch Stadion niet mee. De Zweed zit dan in het VU medisch centrum in Amsterdam. In de laatste minuten wil hij tijdrekken bij de hoekvlag, maar wordt snoeihard ondersteboven gelopen door Roberto Policano, een gefrustreerde Italiaan. Pettersson mist door de blessure zelfs het EK in eigen land. ,,Mijn elleboog was uit de kom. Gelukkig was ik op tijd voor de huldiging op het Leidseplein. Dat heeft die jongen mij niet kunnen ontnemen.''

