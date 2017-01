'Testrijder' Stoner verrast in eerste training MotoGP

Kiki Bertens onderuit in Sint-Petersburg

16:35 Kiki Bertens is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van de St. Petersburg Ladies Trophy. Op de openingsdag van het WTA-toernooi dat de status 'Premier' draagt, ging de Nederlandse in drie sets onderuit tegen de Duitse Annika Beck: 5-7, 6-3 en 4-6.