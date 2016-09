Teunissen verruilt LottoNL-Jumbo voor Giant

Teunissen is de tweede renner in korte tijd die de overstap maakt van LottoNL-Jumbo naar Giant. Onlangs maakte Wilco Kelderman bekend dat hij voor de Duitse formatie gaat rijden.



,,Ik ben erg blij met mijn overgang naar Team Giant-Alpecin", zegt Teunissen in een verklaring van de ploeg. ,,De kans kwam op het juiste moment en die heb ik gegrepen. De focus van het team om renners beter te maken en de professionele begeleiding spreken mij erg aan. Het is al een sterke ploeg en er is talent bijgekomen. Ik kijk uit naar volgend seizoen."



Volgens coach Marc Reef heeft Teunissen potentie voor de klassiekers en krijgt hij de kans om bij de ploeg de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. ,,Hij voelt zich het meeste thuis in de Vlaamse voorjaarskoersen en is ook in staat om voor een goed klassement te gaan in de kortere minder zware etappekoersen omdat hij een goede proloog kan rijden."