Theodoridis blijft secretaris-generaal bij de UEFA

Luhukay stapt na vier maanden al op bij Stuttgart

14:11 Trainer Jos Luhukay is vier maanden na zijn aanstelling alweer opgestapt bij de Duitse club VfB Stuttgart. ,,We hebben de samenwerking in goed overleg onmiddellijk beëindigd'', zei de club vandaag over het vertrek van de 53-jarige Nederlander.