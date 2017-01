Thomsen langer bondscoach handbalvrouwen

Het Nederlands Handbal Verbond is blij met de contractverlenging van Helle Thomsen. ,,We hebben met Helle een coach die past bij onze handbalvisie om snel en attractief handbal te spelen. We hebben de overtuiging dat het Nederlands handbalteams met Helle verdere progressie gaat maken richting de wereldtop," zegt technisch directeur Sjors Röttger.



De 46-jarige Deense volgde op 30 september 2016 bondscoach Henk Groener op, die na de Olympische Spelen stopte bij het Nederlands damesteam. Met Helle Thomsen op de bank eindigde Nederland bij het EK van afgelopen december als tweede. Dat was het beste resultaat ooit voor een Nederlands handbalteam op een EK. Een jaar eerder werd Nederland onder Groener ook al tweede op het WK, toen Noorwegen ook te sterk was in de finale.



Naast de zilveren medaille bij het EK werd Thomsen met het nationale damesteam van Zweden bij het EK in 2014 ook al een keer derde. Bovendien won ze met het Deense FC Midtjylland twee keer de landstitel en bereikte ze met die ploeg de Final 4 van de EHF Champions League, het meest prestigieuze clubtoernooi in de wereld.



De Nederlandse handbalvrouwen zijn al geplaatst voor het WK handbal in december dit jaar in Duitsland. Nederland speelt de groepsfase in Leipzig.