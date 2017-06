Tiger Woods krijgt ‘professionele hulp’ voor medicijngebruik

FIFA: Videoscheids is de toekomst van het moderne voetbal

19 juni Wereldvoetbalbond FIFA is lovend over het gebruik van de videoscheidsrechter bij de Confederations Cup. In Rusland wordt de video assistant referee (VAR) getest. In vier wedstrijden is vijfmaal gebruik gemaakt van de virtuele assistentie. ,,Ik ben hartstikke blij met de VAR tot dusver. Dit is de toekomst van het moderne voetbal", stelt president Gianni Infantino op de website van de FIFA.