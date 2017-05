Tijdrit is Dumoulin op het lijf geschreven

,,Het klassement is een doel, de roze trui is een doel, maar een tijdrit winnen in een grote ronde blijft ook altijd hartstikke mooi. De topvorm is er bij Tom en de focus ook. Het is nog even tot Milaan, maar op dit moment doet Dumoulin mee voor de eindwinst.''



Een bestaan als klassementsrenner is ook prima te combineren met een goede tijdrit, merkt Helmantel. Zeker als dat er eentje is over heuvelachtig terrein. ,,Het is niet zo dat Tom van tijdrijder baansprinter moet worden. Dat hij elke dag twintig eieren moet eten en met gewichten van 150 kilo op z'n nek in het krachthonk zit. Ook niet helemaal de andere kant op trouwens. Dat hij zich helemaal moet uitmergelen en alleen maar op een licht verzetje naar boven moet pielen. Een klassement rijden en een tijdrit op een heuvelachtig parkoers; dat ligt behoorlijk dichtbij elkaar.''



Ritmewisselingen

Daar komt bij dat de 40 kilometer tussen Foligno en Montefalco Dumoulin op het lijf geschreven zijn. ,,Deze tijdrit is precies hoe ik het wil. Dat verandert al veel ten opzichte van die in de Tirreno, die kort en volledig vlak was,'' zegt hij zelf. Helmantel zag dat Dumoulin gisteren tijdens de verkenning als een kind zo blij was. ,,Hij genoot echt van het parkoers. We stonden te pissen en hij zei: 'Dit is echt mooi, hè. Alleen maar ritmewisselingen, precies waar ik van hou.''