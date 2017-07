Tijdrit met bizarre helling in Giro Rosa prooi voor Annemiek van Vleuten

Hogere tes­tos­te­ron­spie­gel bij vrouwen geeft voordeel bij at­le­tiek­on­der­de­len

15:33 Vrouwen met een van nature hogere testosteronspiegel zijn op sommige atletiekonderdelen in het voordeel op vrouwen met een normaal niveau van het mannelijk hormoon. In een wetenschappelijke studie in opdracht van de internationale atletiekfederatie IAAF is bewijs gevonden voor die stelling. De IAAF publiceerde vandaag de uitkomst.