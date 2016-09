Titel op US Open voor Siegemund en Pavic

Thompson klopt Schippers ook in Diamond League

20:35 Dafne Schippers heeft vandaag wederom een sprintduel met de Jamaicaanse Elaine Thompson verloren. De Utrechtse wereldkampioene op de 200 meter boog bij de Memorial van Damme in Brussel voor Thompson op de 100 meter. De olympisch kampioene op deze afstand won in 10,72 seconden, Schippers spurtte naar de tweede plaats in 10,97.