Titelconcurrenten maken elkaar elk weekend gek

Al zat die overtuiging ook in de spelersgroep zelf, vindt Boschker. ,,Vergis je niet hè, wij hadden veel ervaring in de ploeg. Kenneth Perez, Peter Wisgerhof, Blaise N'Kufo, Theo Janssen. Natuurlijk keken we dus naar de concurrent. Maar als Ajax dan weer won, was het ook vaak: ok, jammer. Knop om, bam, zelf winnen.''



Volgens Willem van Hanegem is dat staren naar de concurrentie vooral iets dat leeft onder de supporters. Maar Ronnie Stam, toen ook speler van FC Twente, deed er zelf vrolijk aan mee. Nou ja, vrolijk. ,,Ik leefde in een soort tunnel. En baalde ook echt wel als Ajax weer 'gewoon' won. Bij mij persoonlijk zorgde dat echt wel voor spanning. Vitesse-uit kan ik me nog zo goed herinneren. We stonden tien minuten voor tijd 1-0 achter. Bryan Ruiz maakte gelijk en ik maakte zelf in blessuretijd de winnende. Die wedstrijd was voor mij écht een moment: op eigen kracht gaan we het redden.''