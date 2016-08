Titelverdedigster Kvitova buigt hoofd voor Radwanska

Transfertalk TT: Hart wijkt uit voor concurrentie

10:31 De transferwindow is nog maar een paar dagen geopend. Willen clubs zich toch nog versterken in het al lopende seizoen - of juist af van dat vijfde wiel aan de wagen - dan begint de tijd te dringen. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk volgen we al het nieuws, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.