'Toch zeg ik: het kan nog een keer'

Feyenoord won in 2002 de UEFA Cup, de laatste tastbare prijs van een Nederlandse club in Europa. Ook toen was dat een verrassing van formaat. Ook toen waren de verhoudingen tussen Nederland en de grote voetbalcompetities van Europa al scheefgegroeid. ,,Maar nu is dat natuurlijk helemaal extreem'', zegt Patrick Paauwe, die destijds in de eigen Kuip het hoogtepunt van zijn loopbaan meemaakte. ,,Daarom is het nu nóg moeilijker om zo'n stunt voor elkaar te krijgen. En toch zeg ik: het kán nog een keer. Vergeet niet dat wij in de halve finales zaten met Borussia Dortmund, AC Milan en Inter. En toch flikten we het. Wij hebben bewezen dat alles in één toernooi op zijn plek kan vallen.''



Natuurlijk mag de Nederlandse voetballiefhebber van zoiets dagdromen. Maar realistischer is het om de schade vooralsnog zo veel mogelijk te beperken. De vaste Champions League-plaats is voor de kampioen van 2017/2018 dan wel verkeken, een vaste plek voor het seizoen daarna kan nog altijd worden veiliggesteld als Ajax in deze editie van de Europa League flink wat punten bijeensprokkelt.



Ajax-trainer Peter Bosz zei het vorige week nog in Warschau voor de eerste wedstrijd (0-0) tegen Legia: Ajax is het aan zijn stand verplicht om van een Poolse ploeg te winnen, maar vanzelfsprekend is dat in het veranderde voetballandschap al lang niet meer. En áls Ajax morgen in de Arena Legia verslaat, dan staat het 'nog maar' in de achtste finales. De weg naar aanzien en punten voor de Europese coëfficiëntenranglijst begint dan eigenlijk pas echt.



Edwin Zoetebier was de keeper van het Feyenoord dat vijftien jaar terug de UEFA Cup won. Later maakte hij nog deel uit van de PSV-selectie die de halve finale (2005 tegen AC Milan) en de achtste finale (in 2006 tegen Olympique Lyon) van de Champions League bereikte. Volgens hem zou een kwartfinale van dit Ajax in de Europa League een 'topprestatie' zijn. ,,Ik hoor termen als Financial Fair Play en weet ik veel wat voor ideeën om de ongelijkheid in het Europese voetbal een halt toe te roepen. Maar voor mijn gevoel gebeurt er bar weinig.''



We moeten het hebben van een plotselinge uitschieter, terwijl de recente geschiedenis weinig hoop biedt voor verrassingen. Zeker Ajax werd de laatste jaren te kijk gezet door clubs uit de gevoelsmatige marge van Europa. Recent nog tegen Rostov in de kwalificatiefase van de Champions League. Maar Ajax verloor anderzijds nog geen wedstrijd in deze EL-campagne.