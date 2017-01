Toen het Heel Erg Koud was

Ik voelde me een ouwe lul. Ik keek naar een sportwedstrijd van twintig jaar geleden en ik wist alles nog. Mijn autosleutels ben ik al kwijt als ik ze uit het contact haal, maar de Elfstedentocht van 1997 kan ik nog dromen. De namen van de kopgroep, de kleuren van hun schaatspakken, de spandoeken langs de kant van het ijs, de vergeten stempel van Piet Kleine, de martsmeetstrui van Pia Dijkstra, de kapotte schaats van de heer Hoekstra uit Heerenveen en die ene arme stumper die nét te laat over de finish reed op de Bonkevaart - het had net zo goed gisteren kunnen zijn.



Maar het is niet gisteren. De laatste Elfstedentocht is van twintig jaar geleden. Hij stamt uit de tijd dat Nederlandse voetbalclubs nog de finale van de Champions League haalden, dat Gabbertje ('Daar is Gabbertje, daar is Gabbertje, daar is gabber met ze kaalgeschore kóóóóp') bovenaan in de hitlijsten stond, dat Studio Sport nog werd onderbroken door Socutera en dat ik zelfs het vieze vlassnorretje dat ik nu heb nog niet op mijn bovenlip kon laten groeien.