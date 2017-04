'Toen Poels vorig jaar won, voelde ik zelfs wat jaloezie'

Met elf podiumplekken in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik is Michael Boogerd koning van de ereplaatsen in de klimklassiekers. ,,De Amstel Gold Race vond ik het leukst, met al die mensen langs de kant. Maar 'Luik' vond ik de mooiste en de zwaarste. Zo slopend. In Luik kun je in de laatste 500 meter nog een klap krijgen. Dat heb ik zelf ook ondervonden.''



Meer dan eens, want Boogerd is in zijn carrière vaste klant in de finale van La Doyenne. In 1999 wordt hij geklopt door Frank Vandenbroucke, wiens carrière nooit tot volle wasdom komt door doping, drank en drugsgebruik en die tien jaar later overlijdt in een hotelkamer in Senegal. In 1999 was winst eigenlijk niet zo dichtbij als het lijkt, zegt Boogerd. ,,Vandenbroucke kwam uiteindelijk een halve minuut eerder binnen.''



Als Boogerd al een excuus kan aanvoeren voor die tweede plek is het zijn materiaal. Hij wil starten op lichte wielen, maar moet op last van ploegbaas Jan Raas op de zwaardere wielen van de sponsor rijden ,,Ik reed alleen weg en weet nog dat ik dacht: ik ga gewoon 'Luik' winnen. Maar opeens was Frankie daar. Ach, ik denk niet dat het destijds aan de wielen heeft gelegen.''



Vier jaar later, in 2003, rijdt Boogerd opnieuw alleen op kop in de finale. ,,Ik dacht weer: die is binnen. Het regende, was koud en opeens komt Tyler Hamilton voorbij. Ik wilde aanzetten om in zijn wiel te komen, maar was helemaal leeg.''



Over die twee ereplaatsen maakt hij zich weinig illusies. Als Boogerd de winst naar zich toe had willen trekken, dan had hij dat moeten doen op zondag 25 april 2004. Een week eerder is hij op de Cauberg, met de finish van de Amstel Gold Race in zicht, geklopt door de Italiaan Davide Rebellin. Maar in de finale van Luik-Bastenaken-Luik komen de twee elkaar weer tegen, in het bijzijn van Alexander Vinokoerov.



,, Alles liep perfect die dag, maar op Sart Tilman, voor de beklimming van de Saint Nicolas, rij ik in een put en breken allebei m'n wielen. In de volle finale heb ik een fietswissel gedaan. Onderaan de klim kwam ik terug. Daarvan heb ik later wel gedacht: dat is te veel geweest. Voor mij is dat de grote Wat als? Daarna reed ik op een zwaardere fiets. Het was misschien wel de beste dag in mijn carrière. 'Vino' ging twee keer en ik moest het gat dichten, want ­Rebellin bleef zitten. Maar ik voelde me zo sterk dat ik het lef had om te reageren.''