Toernooidirecteur Krajicek: Nadal is bijna nostalgie

Krajicek is dan ook verheugd de Spanjaard te kunnen presenteren voor het ABN Amro World Tennis Tournament, van 13 tot en met 19 februari in de Rotterdamse Ahoy. Nadal is voor de toernooidirecteur van hetzelfde kaliber als Federer, die dit jaar geblesseerd moest afzeggen en meteen voor een sterk gedevalueerde editie zorgde.



Vaak moest Krajicek namelijk kiezen: of een absolute ster als Federer aantrekken, of een deelnemersveld dat in de breedte sterk was maar die echte topper miste. Nu kan het allebei. Want behalve Nadal hebben ook toptalenten Dominic Thiem (nummer 10 van de wereld) en Nick Kyrgios (16) hun komst toegezegd. Volgende maand komt daar als het goed is nog een speler uit de top 10 bij.



Het is niet zo dat Krajicek voor 2017 ineens bulkt van het geld. ,,We hadden het geluk dat Nadal héél graag wilde komen. Hij deed in 2009 voor de laatste keer mee in Rotterdam. Door zijn chronische knieklachten koos hij vaak voor graveltoernooien in plaats van spelen op hardcourt. Die klachten zijn nu voorbij, Nadal wil weer een andere start van het seizoen maken. Toen ik Federer in 2012 haalde, dacht men ook dat hij over de top was. Zeven maanden later stond hij weer op 1. Nadal heeft succesvolle jaren gehad als hij in februari bij ons speelde. Dat is nu zijn uitgangspunt."