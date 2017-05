Totti voetbalde gewoon door

Totti deed niet aan nederigheid of zelfspot. Hij was de jonge God die hij altijd al was, de Keizer van Rome, het voetbalplaatje dat maar niet verdwijnen wilde.



Deze week zei José Mourinho na Ajax-Manchester United dat poëten weinig prijzen winnen in het voetbal. Francesco Totti is daar het levende voorbeeld van: hij won slechts één landstitel in 24 seizoenen bij AS Roma.



Hij was de poëet op voetbalschoenen, de held die elk jaar ietsje tragischer werd. Een romantische voetballer uit vergeten tijden, wandelend in het nu.

We zouden allemaal wel Totti willen zijn. Voetballen voor de club die je het meeste lief hebt, en dan niet een paar seizoenen, maar gewoon je hele leven. Waar anderen gaan, zelf juist blijven, als een onwrikbare boom aan de waterkant.



Francesco Totti is als Jan Vreman: de clubvoetballer met eeuwig hart voor de zaak, maar dan wat minder bescheiden. Totti is ook als Sjaak Swart, de voetballer die gelooft in zijn eigen onsterfelijkheid, en die door wil dribbelen tot het einde der tijden.



Roepen dat het echt niet meer kan: het helpt niet. Subtiel fluisteren dat het over is: zinloos. Een harde bejaardengrap maken in de kleedkamer: doe maar niet, want de clou wordt toch niet begrepen.



Francesco Totti maakte mee wat we allemaal ooit meemaken. Dat het lijf niet meer wil, dat je voorbij wordt gelopen door snelle jongens op malle roze muiltjes. Maar wij kunnen tenminste nog lachen om onszelf, en anders smijten we boos onze kicksen in de hoek, op zoek naar een nieuwe hobby.

Totti deed geen van beiden. Hij voetbalde gewoon door.



Poëten mogen dan weinig prijzen winnen, ze krijgen beduidend meer standbeelden dan pragmatische winnaars. Het standbeeld voor Totti is slechts een kwestie van tijd natuurlijk.



In zekere zin is hij de anti-Mourinho. De ware liefhebber die begrijpt dat voetbal een sport is van durven dromen, van je hand uitsteken naar de hemel en naar de sterren, maar vooral ook naar de mensen op de tribune.

Totti was hun onaantastbare held - en tegelijk was hij één van hen. Precies zoals we willen dat voetballers zijn.