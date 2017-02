Trainer Reider: Schippers ziet eruit als sprintster van wereldklasse

Schippers won afgelopen zomer zilver op de 200 meter bij de Olympische Spelen in Rio. Ze verdedigt deze zomer in Londen haar wereldtitel op de dubbele sprintafstand. Het indoorseizoen heeft ze overgeslagen om zich optimaal voor te bereiden op het outdoorseizoen.

Reider laat weten dat de Utrechtse hard gewerkt heeft in de sportschool, maar ook haar sprinttechniek heeft verfijnd. ,,Haar looptechniek was al top, een van de beste ter wereld, waardoor ze ook zo snel is. De aanpassingen zie je bij de start; ze zal meer als een Jamaicaanse of Amerikaanse uit de startblokken schieten.''



Het hele interview met Reider is vanaf 19.00 uur te zien bij Peptalk op Ziggo.