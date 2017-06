Triviant: wie won toen de tijdrit?

Op de dag dat Dumoulin in Maastricht door tienduizenden mensen werd gehuldigd, live uitgezonden door talloze tv-zenders, werd Jos van Emden in datzelfde Maastricht gespot in een plaatselijke Kruitvat. Hij stond in de rij met een pak luiers in zijn handen. Ik betwijfel of de caissière hem herkende toen ze hem vroeg of hij een spaarkaart had.